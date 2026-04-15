مدیرعامل آبفای استان خبرداد؛
واگذاری بیش از ۲۶هزار فقره انشعاب آب و فاضلاب در فارس
مدیرعامل شرکت آبفای استان فارس گفت: طی سال گذشته ۲۱هزار و۲۲۳ فقره انشعاب آب به متقاضیان شهری و روستایی استان واگذار شده است. از این تعداد، ۵۶۷۰ انشعاب در روستاها و ۱۵هزار و ۵۵۳ انشعاب نیز در شهرهای استان برقرار شده است.
به گزارش ایلنا، علی شبانی با اشاره به توسعه شهرها و روستاها و افزایش تقاضا برای خدمات آب و فاضلاب گفت: شهرستان مرودشت با ۱۴۶۵ فقره انشعاب بیشترین و شهرستان جویم با ۱۳۶ فقره، کمترین میزان واگذاری انشعاب آب را داشتهاند.
وی افزود: در بخش خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب نیز طی سال گذشته ۵۱۳۳ فقره انشعاب به متقاضیان واگذار شده است. در این بخش، شهر داراب با ۱۴۶۶ فقره بیشترین و شهرستان خرمبید با ۱۰ فقره کمترین میزان واگذاری را به خود اختصاص دادهاند.
براساس اعلام شرکت آبفا، هماکنون ۸ شهر و ۴ روستا در استان فارس از خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهرهمند هستند؛ موضوعی که باعث محدود بودن تعداد انشعابهای فاضلاب واگذار شده در استان شده است.