واگذاری بیش از ۲۶هزار فقره انشعاب آب و فاضلاب در فارس

به گزارش ایلنا، علی شبانی با اشاره به توسعه شهرها و روستاها و افزایش تقاضا برای خدمات آب و فاضلاب گفت: شهرستان مرودشت با ۱۴۶۵ فقره انشعاب بیشترین و شهرستان جویم با ۱۳۶ فقره، کمترین میزان واگذاری انشعاب آب را داشته‌اند.

وی افزود: در بخش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب نیز طی سال گذشته ۵۱۳۳ فقره انشعاب به متقاضیان واگذار شده است. در این بخش، شهر داراب با ۱۴۶۶ فقره بیشترین و شهرستان خرم‌بید با ۱۰ فقره کمترین میزان واگذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس اعلام شرکت آبفا، هم‌اکنون ۸ شهر و ۴ روستا در استان فارس از خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند هستند؛ موضوعی که باعث محدود بودن تعداد انشعاب‌های فاضلاب واگذار شده در استان شده است.

