پرداخت 711 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کشاورزی قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، فریبا هاشمی از معرفی 682 واحد کشاورزی و دامپروری این استان برای دریافت 13 هزار و 420 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال 1404 خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: از مجموع واحدهای معرفی شده، 334 واحد موفق به دریافت مبلغ 7 هزار و 117 میلیارد ریال از این تسهیلات شده‌اند.

معاون جهاد کشاورزی استان قزوین منابع اعتباری مورد استفاده برای پرداخت این تسهیلات را شامل تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، طرح‌های ملی، تسهیلات رونق تولید و سفر ریاست جمهوری عنوان کرد.

هاشمی بیشترین مبلغ پرداختی را مربوط به تبصره 18 قانون بودجه دانست و اظهار داشت: در مجموع 2 هزار و 490 میلیارد ریال از این محل به 51 واحد کشاورزی و دامپروری پرداخت شده است.

وی همچنین یادآور شد که بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سه بانک و موسسه مالی هستند که بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را در این بخش عهده‌دار بوده‌اند.

