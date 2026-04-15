خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیر تعاون روستایی استان قزوین:

تکمیل زنجیره ارزش مرغداری در قزوین در اولویت است

کد خبر : 1773580
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین گفت: در راستای تقویت و توسعه صنعت مرغداری استان قزوین، تکمیل زنجیره ارزش از مرحله پرورش تا تولید خوراک و کشتار به عنوان یک اولویت اساسی مطرح شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، کیوان حسن‌پور در جریان بازدید از شرکت تعاونی پولت و مادر این استان، بر لزوم یکپارچه‌سازی فرآیندها برای دستیابی به حداکثر بهره‌وری تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد یک اکوسیستم کامل در صنعت مرغداری، شامل جوجه یک روزه، مرغ مادر، مرغداری‌ها، کارخانه‌های مدرن تولید خوراک طیور و کشتارگاه‌ها، اظهار داشت: این رویکرد یکپارچه به ما امکان می‌دهد تا پتانسیل‌های بالقوه استان را به بهترین شکل ممکن شکوفا سازیم.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین همچنین بر ضرورت پیگیری دریافت تسهیلات و مجوزهای لازم از سوی تمامی فعالان این عرصه تأکید نمود.

در این بازدید، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های شرکت تعاونی پولت و مادر مورد توجه قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار