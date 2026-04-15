مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین خبر داد؛
پرداخت وام 15 میلیونی به کارگران واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین از پرداخت وام 15 میلیونی به کارگران واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، امیر خلیلیخواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در نخستین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان قزوین که به ریاست محمد نوذری و با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری قزوین برگزار شد، ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه دولت از واحدهای صنعتی آسیبدیده در جنگ رمضان گفت: به منظور حمایت دولت از اشتغالزایی و نیروهای متخصص واحدهای صنعتی و تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی به کارگران این واحدها به ازای هر نفر 150 میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی همچنین در این جلسه بر بازسازی واحدهای تولیدی آسیب دیده و بازگشت به چرخه تولید به عنوان یکی از اولویت های مهم در شرایط فعلی کشور تاکید کرد.