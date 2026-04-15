ترافیک پرحجم اما روان در محورهای مواصلاتی مازندران / جادههای شمال بارانی است
رئیس پلیس راه مازندران از جریان روان ترافیک در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه خبر داد و گفت: با وجود حجم بالای خودروها در مقاطع مختلف، تردد در ورودیهای استان عادی است؛ با این حال به دلیل شرایط جوی ابری و بارانی، رانندگان باید نسبت به لغزندگی جادهها هوشیار باشند.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ترافیک در بزرگراهها و جادههای اصلی استان پرحجم ولی بدون گره ترافیکی گزارش شده است.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به بارش باران در بیشتر نقاط استان، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه برای پیشگیری از حوادث احتمالی الزامی است.
رئیس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه این استان با شماره
۲۱۷۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و یا پیش شماره ۰۱۱ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان به شهروندان، مسافران، رانندگان و سایر کاربران جادهای است.
سرهنگ عبادی تصریح کرد: همچنین شهروندان، مسافران، رانندگان و کاربران جادهای میتوانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راهها، مسدودیتها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی به سامانه www.141.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.