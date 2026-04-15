داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به چالش‌های اخیر در بخش‌های کلیدی اقتصاد اشاره داشته و افزود: امروز جامعه کارگری با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه در آسیب‌های وارد شده به صنایع مادر از جمله صنایع حوزه فولاد و پتروشیمی دارد. متأسفانه این مشکلات به کارخانه‌های زیرمجموعه و زنجیره تأمین مواد اولیه نیز سرایت کرده و باعث شده است که امروز صدای آهنگ ناموزون تعدیل نیرو از بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به گوش برسد.

وی از رویکرد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در مواجهه با مشکلات به شدت انتقاد کرده و در این خصوص ادامه داد: بی‌انصافی است که با نخستین فشار اقتصادی، قرعه به نام تعدیل کارگران بیفتد. جامعه کارگری همواره یار و یاور کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه کار و تولید بوده است. این قشر شریف در دوران کرونا نیز حتی یک لحظه سنگر تولید را رها نکرد و در شرایط دشوار کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان، با تمام توان پای چرخه تولید و صنعت ایستاد.

شایسته نیست دستمزد وفاداری‌ها با ابلاغ خبرهای ناگوار تعدیل نیرو داده شود

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه ایثارگری‌های جامعه کارگری را یادآوری کرده و اظهار داشت: کارگران، پایمردان سنگر اقتصاد در دل بحران‌ها هستند. حتی در روزهای بحرانی جنگ رمضان، کارگران روزها در محل کار خود به تلاش‌های اقتصادی مشغول بودند و شب‌ها در میدان دفاع از آرمان‌ها حضور داشتند. اکنون که آرامشی نسبی و شرایط آتش‌بس حاکم شده است، شایسته نیست که دستمزد این وفاداری‌ها با ابلاغ خبرهای ناگوار تعدیل نیرو داده شود.

میرزایی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در دوران جنگ تحمیلی، جامعه کارگری با درک عمیق از شرایط حساس کشور و با توافقی جمعی، از مطالبه برای افزایش حقوق و دستمزد خود چشم‌پوشی کردند تا منابع کشور صرف دفاع از میهن شود. این تصمیم فداکارانه اگر چه در آن مقطع حیاتی بود، اما منجر به ایجاد یک «عقب‌ماندگی سنواتی» در پایه حقوقی کارگران شد و اثرات آن همچنان در زندگی امروز این قشر زحمت‌کش مشهود است.

وی بیان داشت: جامعه کارگری پیش از این نیز در بزنگاه‌های تاریخی، تعامل و درک بالای خود را از مسائل کلان ملی به اثبات رسانده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند در شرایط اقتصادی کنونی، استمرار این شکاف معیشتی به هیچ عنوان منصفانه نیست. انتظار می‌رود در تعیین مناسبات جدید حقوق و دستمزد، این پیشینه تاریخی و وفاداری جامعه کارگری لحاظ شود. همچنین برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از آن دوران گام‌های جدی برداشته شود.

کارفرمایان مقاومت کنند تا از فاجعه تعدیل نیرو جلوگیری شود

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه کارفرمایان را خطاب قرار داده و تأکید کرد: کارگران در دوران سودآوری و شرایط خوب، با بهره‌وری بالا برای این واحدهای تولیدی و صنعتی ثروت‌آفرینی کردند. امروز که نوبت ناتوانی موقت این واحدها است، کارفرمایان باید جوانمردی به خرج داده و با همراهی دولت، تاب‌آوری خود را بالا ببرند. انتظار می‌رود حداقل برای 2 تا 3 ماه آینده مقاومت کنند تا با بهبود شرایط کشور، از فاجعه تعدیل نیرو جلوگیری شود.

میرزایی به وضعیت معیشتی کارگران اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در حالی که جامعه کارگری منتظر ترمیم حقوق و دستمزد خود برای گذران حداقلی زندگی بود، موج تعدیل نیرو و ارجاع به بیمه بیکاری که تنها درصدی از حقوق را پوشش می‌دهد، زندگی این عزیزان را دچار چالش جدی می‌کند. از دولت انتظار داریم با ورود ضرب‌الاجل و حمایت از کارفرمایان، اجازه ندهد بار سنگین این ناملایمات اقتصادی بر دوش نحیف جامعه کارگری تخلیه شود.

وی اضافه کرد: باید در نظر داشت بیمه بیکاری، راهکار نیست بلکه آسیب به سرمایه ملی است. بنابراین بیمه بیکاری نباید به عنوان اولین گزینه مدنظر قرار گیرد. برخی تصور می‌کنند بیمه بیکاری باری از دوش دولت برمی‌دارد، در حالی که این منابع متعلق به خود کارگران و حاصل سال‌ها تلاش آنها است. رفتن به سمت بیمه بیکاری، در حقیقت هدر رفتن سرمایه انسانی و مالی خود جامعه کارگری است و هیچ منتی در این باره بر دوش هیچ شخصی نخواهد بود.

