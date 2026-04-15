۳ هکتار از تالاب دورگه نقده در آتش سوخت

به گزارش ایلنا، حامد صفاری اظهار کرد: به علت آب گیری تالاب امکان فعالیت اکیپ های آتش نشانی تا حدودی با محدودیت همراه شد اما با تلاش جهادی نیروهای عملیات اطفا، حریق مهار شد.

وی دلیل این حادثه را عامل انسانی اعلام کرد و افزود: عده ای از چوپان ها جهت اطراق احشام خود در میان تالاب ها، نیزارها را به دلیل تیزی که باعث زخمی شدن احشام می‌شود آتش می‌زنند که منجر به این حادثه شده است.

صفاری با بیان اینکه در این آتش سوزی ۳هکتار از تالاب طعمه حریق شده است گفت: اداره کل محیط زیست شهرستان مربوطه پیگیر عوامل این حادثه است.

