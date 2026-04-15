مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد:
ضرورت حمایت همهجانبه از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ
تاکید وزیر کار بر صیانت از نیروی کار و تداوم خدمات درمانی و بیمه ای کارگران در شرایط جنگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان بر ضرورت حمایت همهجانبه از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ تأکید کرد و گفت: تمامی واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ باید از طریق تسهیلات و بیمه بیکاری به کارگران خدمات حمایتی ارائه شود تا این واحدها به وضعیت عادی بازگردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه در جلسه کمیته بیمه بیکاری و حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، با بیان اینکه صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال از اولویتهای اصلی این ادارهکل است، اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت و وزارت کار با توجه به آسیبهای وارده به واحدهای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کارگران این واحدها از خدمات بیمه بیکاری و حمایتهای دولت بهرهمند شوند.
وی در ادامه به تشریح برنامههای حمایتی پرداخت و افزود: کارگران واحدهای آسیبدیده از جنگ که به طور موقت قادر به ادامه کار نیستند، میتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: دکتر میدری وزیر کار بر صیانت از نیروی کار و تداوم خدمات درمانی و بیمهای کارگران تاکید دارد و به مجموعه همکاران سازمان تأمین اجتماعی دستور موکد دادند که هیچ گونه وقفهای در پوشش و ارائه خدمات درمانی به کارگران قابل توجیه نیست.
توصیفیان همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و گفت: برای اجرای هرچه سریعتر و مؤثرتر این برنامههای حمایتی، نیازمند همافزایی بین ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط هستیمو خوشبختانه با محوریت استاندار محترم و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کار جمعی و هماهنگی کاملی در استان وجود دارد.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، تعداد محدودی از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان یه صورت مستقیم در اثر جنگ رمضان آسیب دیده و تلاش بر این است تا با ارائه حمایتهای لازم، از بیکاری آنان جلوگیری شود
وی با اشاره به دغدغه مندی و تاکیدات وزیر کار بر حمایت همه جانبه از کارگران و واحدهای تولیدی، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط عادی برگردند و کارگران بتوانند به کار خود بازگردند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بر حمایت تمام قد از کارگران و تولیدکنندگان در شرایط حساس کنونی تاکید کرد و گفت: کارگران در شرایط جنگ تحمیلی در خط مقدم نبرد اقتصادی با دشمن هستند و حمایت از آنان یک وظیفه ملی است.