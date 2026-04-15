رئیس پلیس راه استان مازندران خبر داد:

کشف 82 قبضه سلاح سرد از یک اتوبوس در لاریجان شهرستان آمل

کد خبر : 1773501
رئیس پلیس راه استان مازندران به کشف محموله سلاح سرد در یکی از مناطق استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: 82 قبضه سلاح سرد شامل قمه، شمشیر و چاقو از جعبه بار یک دستگاه اتوبوس در بخش لاریجان از توابع شهرستان آمل در این استان، کشف و ضبط شده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: مأموران پلیس راه بخش لاریجان در جریان کنترل تخلفات و رصد ناوگان مسافربری، به بار یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از بازرسی، 82 قبضه انواع سلاح سرد که به صورت مخفیانه در جعبه بار قرار داده شده بود، کشف شد.

وی ادامه داد: با اقدام سریع مأموران پلیس، تمامی اقلام ممنوعه پیش از ورود به استان توقیف شد. پلیس راه در راستای طرح‌های نظارتی برای حفظ امنیت مسافران و شهروندان، با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرقانونی ادوات ممنوعه در ناوگان عمومی برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

اخبار مرتبط
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
