کشف 82 قبضه سلاح سرد از یک اتوبوس در لاریجان شهرستان آمل

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: مأموران پلیس راه بخش لاریجان در جریان کنترل تخلفات و رصد ناوگان مسافربری، به بار یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از بازرسی، 82 قبضه انواع سلاح سرد که به صورت مخفیانه در جعبه بار قرار داده شده بود، کشف شد.

وی ادامه داد: با اقدام سریع مأموران پلیس، تمامی اقلام ممنوعه پیش از ورود به استان توقیف شد. پلیس راه در راستای طرح‌های نظارتی برای حفظ امنیت مسافران و شهروندان، با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرقانونی ادوات ممنوعه در ناوگان عمومی برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

