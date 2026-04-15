رئیس هلالاحمر شهرستان جویبار خبر داد:
7 مصدوم؛ حاصل واژگونی خودروی پراید در محور مواصلاتی لاریم - ساری
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان جویبار از توابع استان مازندران به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی لاریم - ساری منجر به مصدومیت 7 نفر در این حادثه رانندگی شد.
به گزارش ایلنا، علی نصیری به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این خصوص افزود: این حادثه رانندگی در محدوده کیامحله شهرستان جویبار رخ داده است. در این راستا پس از تماس مردمی، یک تیم عملیات امدادونجات از پایگاه شهدای کوهیخیل به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شد.
وی ادامه داد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، عملیات رهاسازی سرنشینان گرفتار در خودرو را انجام دادند و اقدامات اولیه پیشبیمارستانی برای مصدومان انجام شد. 2 نفر از مصدومان با آمبولانس هلالاحمر و 5 فرد مصدوم دیگر توسط اورژانس 115 به بیمارستان عزیزی شهرستان جویبار منتقل شدند.