روابطعمومی سپاه امیرالمومنین استان اعلام کرد:
دستگیری 8 نفر از عناصر و مزدوران دشمنان در استان ایلام
روابطعمومی سپاه امیرالمومنین استان ایلام با صدور اطلاعیهای به دستگیری عناصر و مزدوران دشمنان اشاره داشته و اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه، با رصدهای اطلاعاتی و امنیتی موفق به شناسایی و دستگیری 8 نفر از عناصر مزدور و مرتبط با پروژههای دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی شدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یک نفر از این افراد که از سرشبکههای اصلی مرتبط با شبکه ایراناینترنشنال در استان ایلام است، به جرم ارتباط و ارسال اطلاعات، آمار و جزئیات مربوط به مراکز حساس و نیروهای امنیتی و نظامی استان ایلام و استانهای همسایه استان به این شبکه معاند، شناسایی و دستگیر شده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: یک نفر دیگر به اتهام ارتباط مستقیم با سرویس جاسوسی موساد رژیم صهیونیستی و اقدام به درخواست تجهیزات از این سرویس شد. یک نفر دیگر به اتهام برقراری ارتباط با گروهک ضدانقلاب «دمکرات» دستگیر شد. 2 نفر نیز به اتهام نگهداری و کشف تجهیزات نظامی غیرمجاز دستگیر شدهاند.
روابطعمومی سپاه امیرالمومنین استان ایلام در اطلاعیه خود آورده است: یک نفر به اتهام برنامهریزی و تدارک فعالیتهای مسلحانه آینده با هماهنگی عناصر اراذل و اوباش دیگر استانها دسگیر شد. 2 نفر دیگر نیز به اتهام اقدام به شعارنویسی توهینآمیز و ایجاد مزاحمت به منظور برهم زدن تجمعهای انقلابی اخیر دستگیر شدهاند.
در اطلاعیه روابطعمومی سپاه امیرالمومنین استان ایلام به دیگر دستگیریهای عناصر دشمن اشاره شده و آمده است: از ابتدای جنگ رمضان در تاریخ 9 اسفند ماه سال گذشته تا هفته نخست فروردین ماه سال جاری، 51 نفر دیگر از مزدوران و عناصر دشمنان و عوامل گروهکهای تروریستی در این استان شناسایی و دستگیر شده بودند.