به گزارش ایلنا، علیرضا ابراهیمی در این رابطه افزود: محیط‌بانان پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده در جریان پایش‌های دقیق و روزانه خود برای بررسی وضعیت سلامت جمعیت مرال‌ها، با لاشه یک رأس مرال نر مواجه شدند. در این راستا بلافاصله تمهیدات لازم برای بررسی علت واقعه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران عملیات کالبدگشایی و معاینات دقیق بالینی را انجام داد. در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که این مرال نر جوان که حدوداً 10 ماهه بود، بر اثر ابتلا به عفونت شدید در ناحیه پریکارد (بافت دور قلب) جان خود را از دست داده است.

