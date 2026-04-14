رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد:

کشف 36 تن برنج فاقد مجوز در استان کرمانشاه / 2 نفر دستگیر شدند

کشف 36 تن برنج فاقد مجوز در استان کرمانشاه / 2 نفر دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه به کشف محموله فاقد مجوز برنج در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 2 محموله برنج فاقد مجوز به وزن 36 هزار کیلوگرم و به ارزش 75 میلیارد ریال در این استان کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرامرز منصوری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در حین گشت‌زنی در شهر کرمانشاه با 2 دستگاه خودرو مشکوک برخورد کرده و آن را متوقف و بارزسی کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودروها 36 هزار کیلوگرم برنج فاقد مجوز به ارزش 75 میلیارد ریال کشف شد. در ارتباط با این پرونده 2 نفر دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی این پرونده توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه ادامه دارد.

اخبار مرتبط
