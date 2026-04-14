به گزارش ایلنا، سرهنگ منوچهر نصیری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در نخستین پرونده، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم در تاریخ 21 فروردین ماه و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک انبار حاوی مقادیر قابل توجهی مواد خوراکی و نوشیدنی قاچاق شدند.

وی به ارزش تقریبی این محموله قاچاق و دستگیری یک متهم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ارزش تقریبی این محموله مواد خوراکی و نوشیدنی قاچاق، توسط کارشناسان 3 میلیارد ریال برآورد شده است. در رابطه با این پرونده یک نفر متهم دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم به تشریح جزئیات محموله دوم قاچاق اشاره کرده و اظهار داشت: در عملیات دیگری که در تاریخ 22 فروردین ماه و در محل ایست‌ و بازرسی جاده قم به اراک انجام شد، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ نصیری به ارزش تقریبی این محموله قاچاق اشاره داشته و تصریح کرد: در بازرسی از این کامیون 30 رأس دام سنگین که به صورت قاچاق حمل می‌شد، کشف و توقیف شد. ارزش تقریبی این محموله توسط کارشناسان 60 میلیارد ریال اعلام شده و در رابطه با این پرونده یک نفر دستگیر شد.

