پایگاه اطلاعرسانی پلیس مازندران خبر داد:
دستگیری سارق حرفهای با ضرب گلوله پلیس در شهرستان نور
پایگاه اطلاعرسانی پلیس استان مازندران با صدور اطلاعیهای به دستگیری یک سارق حرفهای به ضرب گلوله اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: سارق متواری در شهرستان نور با ضرب گلوله پلیس، دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پس از اعلام پلیس آگاهی شهرستان آمل مبنی بر متواری بودن یک سارق حرفهای در سطح استان، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی مازندران قرار گرفت.
در اطلاعیه پایگاه اطلاعرسانی پلیس استان مازندران عنوان شده است: با اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای این سارق حرفهای در شهر چمستان از توابع شهرستان نور، توسط عوامل پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی شد.
پایگاه اطلاعرسانی پلیس استان مازندران در این اطلاعیه به چگونگی دستگیری متهم اشاره کرده و آورده است: این سارق حرفهای مجدداً قصد فرار از دست پلیس را داشت و با خودرو به سمت نیروهای پلیس حملهور شد.
در این اطلاعیه عنوان شده است: با عوامل پلیس شهر چمستان، متهم با اثابت گلوله پلیس از ناحیه پا زمینگیر شده و در نهایت دستگیر شد. این سارق حرفهای پس از درمان و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.