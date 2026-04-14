کشف و ضبط 5 تن کنگر قاچاق در مرز باشماق شهرستان مریوان

به گزارش ایلنا، بهزاد شریفی‌پور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در پی حضور مستمر 2 اکیپ از نیروهای پاسگاه ویژه منابع‌طبیعی در مرز باشماق و انجام پایش و کنترل دقیق خودروهای عبوری از مرز، 5 تن کنگر خوراکی قاچاق از یک کامیون عراقی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با توجه به فسادپذیری محصول و احتمال از بین رفتن کامل محموله در صورت گذشت زمان، موضوع به صورت فوری با قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مطرح شد. در این راستا با اخذ دستور فروش فوری، محموله به فروش رسید و تمامی وجوه حاصل به حساب خزانه واریز شد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کردستان بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با قاچاق محصولات مرتعی تأکید کرده و اظهار داشت: نیروهای پاسگاه‌های ویژه همچنان به صورت مستمر در مرزهای این استان به فعالیت‌های حفاظتی و کنترلی خود ادامه خواهند داد.

