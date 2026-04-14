خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل منابع‌طبیعی کردستان خبر داد:

کشف و ضبط 5 تن کنگر قاچاق در مرز باشماق شهرستان مریوان

کشف و ضبط 5 تن کنگر قاچاق در مرز باشماق شهرستان مریوان
کد خبر : 1773409
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کردستان به کشف محموله قاچاق اشاره کرده و در این رابطه گفت: 5 تن کنگر قاچاق از یک کامیون در مرز باشماق شهرستان مریوان کشف و ضبط شد. این محموله در زیر بار میوه‌جات جاسازی شده بود. بخشی از این محموله در زمان کشف فاسد شده بود.

به گزارش ایلنا، بهزاد شریفی‌پور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در پی حضور مستمر 2 اکیپ از نیروهای پاسگاه ویژه منابع‌طبیعی در مرز باشماق و انجام پایش و کنترل دقیق خودروهای عبوری از مرز، 5 تن کنگر خوراکی قاچاق از یک کامیون عراقی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با توجه به فسادپذیری محصول و احتمال از بین رفتن کامل محموله در صورت گذشت زمان، موضوع به صورت فوری با قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مطرح شد. در این راستا با اخذ دستور فروش فوری، محموله به فروش رسید و تمامی وجوه حاصل به حساب خزانه واریز شد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کردستان بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با قاچاق محصولات مرتعی تأکید کرده و اظهار داشت: نیروهای پاسگاه‌های ویژه همچنان به صورت مستمر در مرزهای این استان به فعالیت‌های حفاظتی و کنترلی خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار