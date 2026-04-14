مدیرکل منابعطبیعی کردستان خبر داد:
کشف و ضبط 5 تن کنگر قاچاق در مرز باشماق شهرستان مریوان
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان کردستان به کشف محموله قاچاق اشاره کرده و در این رابطه گفت: 5 تن کنگر قاچاق از یک کامیون در مرز باشماق شهرستان مریوان کشف و ضبط شد. این محموله در زیر بار میوهجات جاسازی شده بود. بخشی از این محموله در زمان کشف فاسد شده بود.
به گزارش ایلنا، بهزاد شریفیپور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در پی حضور مستمر 2 اکیپ از نیروهای پاسگاه ویژه منابعطبیعی در مرز باشماق و انجام پایش و کنترل دقیق خودروهای عبوری از مرز، 5 تن کنگر خوراکی قاچاق از یک کامیون عراقی کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: با توجه به فسادپذیری محصول و احتمال از بین رفتن کامل محموله در صورت گذشت زمان، موضوع به صورت فوری با قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مطرح شد. در این راستا با اخذ دستور فروش فوری، محموله به فروش رسید و تمامی وجوه حاصل به حساب خزانه واریز شد.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان کردستان بر ضرورت همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در مبارزه با قاچاق محصولات مرتعی تأکید کرده و اظهار داشت: نیروهای پاسگاههای ویژه همچنان به صورت مستمر در مرزهای این استان به فعالیتهای حفاظتی و کنترلی خود ادامه خواهند داد.