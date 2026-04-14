پایانی تلخ برای یک جستجوی چند روزه / پیکر پسربچه 10 ساله در رودخانه روستای پالنگان پیدا شد

به گزارش ایلنا، کامیار میرزایی افزود: یک پسر 10 ساله، چند روز پیش در رودخانه خروشان نزدیک روستای تاریخی پالنگان از توابع شهرستان کامیاران غرق شد. از همان ابتدا پیگیری‌های لازم برای یافتن پیکر وی توسط فرمانداری، بخشداری و دیگر اعضای ستاد مدیریت بحران استان کردستان آغاز شد.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: با پیگیری و همکاری مجموعه ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان و همچنین فرمانداری‌های سنندج، مریوان و سروآباد، نیروهای آتش‌نشانی از شهرستان‌های سنندج و مریوان، به همراه تیم‌های مجرب غواصی به محل وقوع حادثه و غرق شدگی اعزام شدند.

فرماندار شهرستان کامیاران اظهار داشت: پس از چند روز جستجو، صبح امروز پیکر این پسربچه به نام «آکام مردوخی» در داخل رودخانه نزدیک روستای تاریخی پالنگان که در نزدیکی محل حادثه غرق شدگی قرار دارد پیدا شد. پیکر این پسربچه برای گذراندن مراحل قانونی به شهرستان کامیاران منتقل شده است.

