بارش برف و باران و کولاک در محورهای کوهستانی استان البرز

به گزارش ایلنا، مهدی حاج‌علی افزود: از ساعت 18 روز دوشنبه 24 فروردین ماه تا ساعت 2 بامداد امروز سه‌شنبه 25 فروردین ماه، شاهد بارش برف و باران در محور کرج - کندوان حدفاصل گچسر تا تونل کندوان بودیم. در این راستا با تلاش راهداران عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی نیز در این محور انجام شد.

وی ادامه داد: در محورهای مواصلاتی شهرستان طالقان نیز به ویژه در محور جدید طالقان به هشتگرد شاهد بارش شدید برف و کولاک بودیم. در این راستا عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی تا بامداد امروز سه‌شنبه 25 فروردین ماه توسط راهداران و نیروهای خدماتی شهرستان‌های طالقان و ساوجبلاغ انجام شد.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز به راه‌های ارتباطی شهروندان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: شهروندان، رانندگان و کاربران جاده‌ای جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، جاده‌ها و محورهای مواصلاتی با سامانه تلفن گویای 141 تماس بگیرند.

