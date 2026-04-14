برگزاری رژه شناورهای سبک صیادی در یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ در اروندکنار
فرماندار آبادان از برگزاری رژه شناورهای سبک صیادی در یادمان شهدای عملیات والفجر هشت در اروندکنار و در آبراهه بین المللی اروند خبر داد
به گزارش ایلنا از خوزستان، خسرو پیرهادی پیش از ظهر امروز سهشنبه در حاشیه مراسم رژه شناورهای سبک صیادی در اروندکنار، اظهار کرد: مردم ایران همچون رسول خدا پیامآور شجاعت و اتحاد برای جهانیان هستند.
پیرهادی در جمع صیادان گفت: شجاعت بی نظیر شما مرزداران و تمام میدانداران خیابان، قدرت ایران اسلامی را چنان دیکته کرده است که امروز متحدان رژیم صهیونی و آمریکایی از همراهی با آنان امتناع کردهاند.
وی گفت: امروز به عینیت دیدهایم که مردم ایران پیامآور عدالت، آزادی و استقلال برای جهانیان بودهاند. وحدت امروز مردم ایران قدرت این کشور بزرگ را بار دیگر بر جهانیان دیکته کرد.
وی گفت: انشاءالله با این اتحاد مقدس در خیابان و میدان، پیروزی نهایی به فضل الهی حاصل خواهد شد و همراه شما ساحلنشینان، پیروزی را به برکت ایثار تمام شهدای ایران اسلامی جشن خواهیم گرفت.