خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری رژه شناورهای سبک صیادی در یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ در اروندکنار

کد خبر : 1773383
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار آبادان از برگزاری رژه شناورهای سبک صیادی در یادمان شهدای عملیات والفجر هشت در اروندکنار و در آبراهه بین المللی اروند خبر داد

به گزارش ایلنا از خوزستان، خسرو پیرهادی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در حاشیه مراسم رژه شناورهای سبک صیادی در اروندکنار، اظهار کرد: مردم ایران همچون رسول خدا پیام‌آور شجاعت و اتحاد برای جهانیان هستند.

پیرهادی در جمع صیادان گفت: شجاعت بی نظیر شما مرزداران و تمام میدان‌داران خیابان، قدرت ایران اسلامی را چنان دیکته کرده است که امروز متحدان رژیم صهیونی و آمریکایی از همراهی با آنان امتناع کرده‌اند.

وی گفت: امروز به عینیت دیده‌ایم که مردم ایران پیام‌آور عدالت، آزادی و استقلال برای جهانیان بوده‌اند. وحدت امروز مردم ایران قدرت این کشور بزرگ را بار دیگر بر جهانیان دیکته کرد.

وی گفت: ان‌شاءالله با این اتحاد مقدس در خیابان و میدان، پیروزی نهایی به فضل الهی حاصل خواهد شد و همراه شما ساحل‌نشینان، پیروزی را به برکت ایثار تمام شهدای ایران اسلامی جشن خواهیم گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار