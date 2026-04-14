مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مطرح کرد؛
حفظ پایداری شبکه برق فارس با تلاش ۲۳۳ گروه عملیاتی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در طول ۴۰ روز مقاومت، ۸۷ گروه عملیاتی و اتفاقات و ۱۴۶ اکیپ تعمیرات و پیمانکاری بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت بودند تا در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات رخداده در شبکه رفع و روشنایی خانهها پایدار بماند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر اظهار داشت: همزمانی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی با وقوع طوفانها و بارشهای قابل توجه و جاری شدن سیلاب در سطح استان سبب بروز آسیبهایی در بخشهایی از شبکههای توزیع برق شد که با حضور مستمر و آمادهبهکاری نیروهای عملیاتی این شرکت در سطح استان، شبکه به سرعت ترمیم و به حالت عادی برگشت.
وی ادامه داد: در مدت ۴۰ روز، گروههای عملیاتی با روحیه جهادی و رعایت نکات ایمنی، حوادث شبکه برق را با سرعت مدیریت و ترمیم کردند، بهگونهای که میانگین زمان رفع خاموشیها حدود ۵۱ دقیقه بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت انرژی برق در این ایام، ۱۸ گروه خط گرم نیز در جهت افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت برقرسانی به مشترکان در ۲۷ شهرستان فارس بهصورت شبانهروزی در آمادگی کامل و آمادهباش قرار داشتند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در هر شرایطی خدمترسانی ادامه دارد، گفت: سایر همکاران ما نیز در طول این مدت همراه و همگام با نیروهای متعهد عملیاتی، با روحیه مسئولیتپذیری و تعهد علاوه بر اقداماتی که برای تعمیرات فوری شبکه انجام میدادند، سایر خدمات نظیر تعمیرات روشنایی معابر، نصب انشعابات جدید و اصلاح شبکه در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه را بهصورت منظم و مستمر در دستور کار خود قرار داده بودند تا در روند خدمترسانی به مشترکان خللی پیش نیاید.
جلایر به حجم قابلملاحظه و بالای تماسهای مردمی برقرارشده با سامانه ۱۲۱ فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در طول این ایام اشاره کرد و گفت: در ایام تعطیلات نوروزی، حین بارشهای سنگین بهاری و جنگ رمضان ۷۴٬۸۲۱ تماس با سامانه ۱۲۱ گرفته شد که پس از دریافت گزارشها، اکیپهای عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حضور پیدا کردند و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل رخداده و پایداری شبکه برق اقدام کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و بیان داشت: نیروهای ایثارگر صنعت برق بهصورت شبانهروزی برای صیانت از شبکه و جلوگیری از هرگونه اختلال در حال فعالیت و خدمترسانی هستند و از مشترکان نیز درخواست میشود تا با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری به پایداری شبکه برق و تداوم جریان انرژی کمک کنند.