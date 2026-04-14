بازگشایی بوستانهای کوهستانی شیراز پس از وقفه دوران جنگ
مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز از بازگشایی مجدد بوستانهای کوهستانی این شهر خبر داد و اعلام کرد: این فضاهای طبیعی پس از رفع محدودیتهای ناشی از شرایط جنگ، آماده استقبال از شهروندان هستند.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیابانی با اشاره به بهبود شرایط و رفع محدودیتهای دوران جنگ گفت: بوستانهای کوهستانی دراک، بام سبز شیراز، باباکوهی و کوه نور پس از یک دوره تعطیلی موقت، اکنون دوباره در اختیار شهروندان قرار گرفتهاند.
وی افزود: این مجموعهها که به منظور حفظ ایمنی شهروندان و مدیریت شرایط ویژه زمان جنگ تعطیل شده بودند، با فراهم شدن شرایط مناسب، امکان بهرهبرداری دوباره را پیدا کردهاند.
مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز تصریح کرد: پیش از بازگشایی، تمامی اقدامات لازم از جمله بررسی ایمنی مسیرها، پاکسازی محیط و آمادهسازی زیرساختها انجام شده تا شهروندان بتوانند با آسودگی خاطر از این فضاهای طبیعی استفاده کنند.
بنابراین گزارش؛ بوستانهای کوهستانی شیراز بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری شهری، بهویژه در فصل بهار، نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی دارند. از شهروندان درخواست میشود ضمن بهرهمندی از این فضاهای طبیعی، در حفظ محیط زیست و رعایت نکات ایمنی همکاری لازم را داشته باشند.