به گزارش ایلنا، حمید پورحسینی به خسارت‌های وارد شده در واحدهای تجاری استان همدان بر اثر وقوع جنگ رمضان اشاره داشته و در این خصوص افزود: همچنین در جنگ رمضان 22 واحد تجاری این استان تخریب شدند. همچنین 555 واحدهای تجاری دیگر نیز دچار آسیب‌دیدگی شده است و باید تعمیر شوند.

وی به واحدهای مسکونی تخریب شده و آسیب دیده استان همدان در جنگ رمضان اشاره کرده و ادامه داد: با وقوع جنگ رمضان و بر اثر حملات متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی 34 واحد مسکونی در این استان تخریب شده است. همچنین 974 واحد مسکونی دیگر نیز دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان به آسیب‌های وارد شده به اقلام و وسایل اشاره کرده و اظهار داشت: اثاثیه و لوازم خانگی 205 منزل مسکونی از جمله درب و پنجره، تلویزیون و دیگر لوازم خانه از بین رفته است و اقلام سرمایه‌ای 6 واحد تولیدی و صنعتی به واسطه انفجار و سوختگی آسیب کامل دیده است.

پورحسینی به خسارات وارد شده به وسایل نقلیه اشاره داشته و تصریح کرد: حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به 265 خودروی سبک، 22 خودروی سنگین و 3 دستگاه موتورسیکلت شخصی به همراه 22 خودروی سبک، 7 خودروی سنگین و 3 دستگاه موتورسیکلت مربوط به بخش اداری خسارت وارد کرد.

وی بیان داشت: ارزیابی خسارت و تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارت واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ توسط اداره‌کل بنیاد مسکن مرکز استان و ادارات تابعه شهرستانی این اداره‌کل انجام می‌شود. همچنین ارزیابی خسارت و تأمین اعتبار مورد نیاز خودروها نیز از سوی بیمه ایران صورت می‌گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان به ارزیابی خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره داشته و تأکید کرد: ارزیابی خسارت واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این دستگاه مکلف به بررسی، ارزیابی و تأمین خسارت از سوی وزارت متبوع است.

پورحسینی ابراز داشت: برخی از مناطق آسیب دیده از جمله میراث‌فرهنگی، واحدهای گردشگری و هتل‌ها در جمع واحدهای مسکونی، تجاری و تولیدی و صنعتی گنجانده نشده است. پیگیری وضعیت خسارت این مناطق و واحدها از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت متبوع انجام می‌شود.

