قلع‌وقمع سه ساختمان و چند دیوارکشی غیرمجاز در نوشهر
در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی، سه دستگاه ساختمان و چند مورد دیوارکشی در روستای آستانکرود منطقه کجور نوشهر با حکم مراجع قانونی تخریب و زمین‌ها به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

به گزارش ایلنا، جواد محمودی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر، از اجرای عملیات قلع‌وقمع سه دستگاه ساختمان و چند مورد دیوارکشی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

محمودی اظهار کرد: این عملیات در روستای آستانکرود بخش کجور و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شده و هدف آن بازگرداندن اراضی تغییرکاربری‌یافته به حالت اولیه است.

️به گفته وی، قلع‌وقمع یادشده با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده دادستان، نیروهای انتظامی و عوامل گشت حفظ کاربری انجام گرفت.

️مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، هشدار داد: هرگونه سوءاستفاده از شرایط و اقدامات فرصت‌طلبانه در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی زیر ذره‌بین گشت‌های رصد و پایش قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

