تصادف در محور سربیشه _ نهبندان سه کشته و سه مجروح داشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی روز چهارشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت پنج بامداد امروز در محور سربیشه - نهبندان و در محدوده گردنه چاه آخوند شفیع رخ داد.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه پژو پارس تک‌سرنشین که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بود، به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده از خط خود خارج شد و با یک دستگاه پژو ۴۰۵ دارای پنج سرنشین که در مسیر نهبندان به مشهد حرکت می‌کرد، به صورت رخ‌به‌رخ برخورد کرد.

رئیس پلیس‌راه خراسان جنوبی گفت: در اثر شدت برخورد، سه سرنشین پژو ۴۰۵ که خودروی غیرمقصر حادثه بود در دم جان باختند و سه نفر شامل راننده مقصر و دو نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ نیز مجروح شدند.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه تیم‌های امدادی و پلیس‌راه بلافاصله در محل حاضر شدند، ادامه داد: مجروحان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در ساعات نیمه‌شب و بامداد، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند و در صورت احساس کاهش هوشیاری، در نخستین محل امن توقف و استراحت کنند.