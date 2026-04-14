تصادف در محور سربیشه _ نهبندان سه کشته و سه مجروح داشت
رئیس پلیسراه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد رخبهرخ دو خودروی پژو در محور سربیشه - نهبندان سه نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی روز چهارشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت پنج بامداد امروز در محور سربیشه - نهبندان و در محدوده گردنه چاه آخوند شفیع رخ داد.
وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه پژو پارس تکسرنشین که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بود، به دلیل خستگی و خوابآلودگی راننده از خط خود خارج شد و با یک دستگاه پژو ۴۰۵ دارای پنج سرنشین که در مسیر نهبندان به مشهد حرکت میکرد، به صورت رخبهرخ برخورد کرد.
رئیس پلیسراه خراسان جنوبی گفت: در اثر شدت برخورد، سه سرنشین پژو ۴۰۵ که خودروی غیرمقصر حادثه بود در دم جان باختند و سه نفر شامل راننده مقصر و دو نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ نیز مجروح شدند.
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه تیمهای امدادی و پلیسراه بلافاصله در محل حاضر شدند، ادامه داد: مجروحان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش ترددهای جادهای، بهویژه در ساعات نیمهشب و بامداد، از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی خودداری کنند و در صورت احساس کاهش هوشیاری، در نخستین محل امن توقف و استراحت کنند.