سه عامل تصویربرداری از مراکز حساس و انتقال سلاح جنگی به لرستان دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و با همکاری ارزشمند شهروندان، ماموران انتظامی دلفان موفق شدند ۲ نفر را که نسبت به تصویربرداری از مراکز حساس نظامی این شهرستان اقدام کرده و با رسانه‌های معاند، به ویژه اینترنشنال، در ارتباط بودند، به همراه تجهیزات الکترونیکی مرتبط دستگیر کنند.

همچنین در اقدامی دیگر، ماموران انتظامی لرستان با رصد و اشراف اطلاعاتی دقیق، فردی را که در پوشش مسافر اقدام به انتقال سلاح جنگی از استان‌های مرزی به داخل استان کرده بود، در یک عملیات ضربتی قاطع دستگیر کردند.

از این متهم تعداد ۹ قبضه سلاح کمری به همراه تعدادی فشنگ کشف شد.

فرماندهی انتظامی لرستان ضمن قدردانی از همکاری مردم در تامین امنیت، به مخلان نظم و امنیت هشدار داده است که پلیس با اشراف و چتر اطلاعاتی گسترده، تمامی تحرکات را زیر نظر دارد و با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره اندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد چراکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه تعدی به آن داده نخواهد شد.

