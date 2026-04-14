پیگیری امور درمانی مجروحان حادثه لارستان

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در دیدار با خانواده قاضی شهید حجت الاسلام والمسلمین خسروانی که با حضور دادستان مرکز استان فارس، معاونین قضایی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم همراه بود، با ادای احترام به مقام شامخ شهید خسروانی، شهادت را بالاترین درجه بندگی و سعادتی الهی دانست که خداوند متعال تنها به بندگان خاص و برگزیده خود عطا می‌فرماید.

وی با اشاره به ایثارگری‌های بی‌بدیل شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: شهید خسروانی و سایر شهدای والامقام عرصه عدالت، الگوی بی‌نظیر استقامت و پایداری در راه آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هستند. آنان تا آخرین لحظه حیات پربرکت خویش، سنگر خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را رها نکردند و با اهدای ارزشمندترین سرمایه وجودی خود یعنی جان شیرین شان، دین خود را به انقلاب، کشور و ملت بزرگ ایران اسلامی ادا کردند.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه با تجلیل از روحیه فداکاری و از خودگذشتگی شهدای دستگاه قضایی افزود: شهدای عدالت در حقیقت اسوه‌های بی‌بدیل مجاهدت در راه برپایی حق و مبارزه با ظلم و فساد هستند.

حجت الاسلام رجایی نسب افزود: آنان در راه صیانت از کیان اسلامی و تحقق عدالت قضایی، ذره‌ای تردید به خود راه ندادند و مزد این مجاهدت خالصانه را با نثار خون خود دریافت کردند.

وی با بیان اینکه خون پاک شهدا همواره ضامن بقا و اقتدار نظام اسلامی بوده است، خاطرنشان کرد: بدون تردید، خون‌های مطهر شهدای جنگ رمضان و سایر شهیدان راه حق و حقیقت، همچون نهضت عظیم عاشورا، زمینه‌ساز ظفر و پیروزی نهایی جبهه حق بر استکبار جهانی و ایادی ظلم خواهد بود. این خون‌های مقدس هرگز هدر نخواهد رفت و برکات آن تا ابد در مسیر حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی جاری و ساری است.

رئیس کل دادگستری استان فارس و هیئت همراه همچنین با حضور در شهرستان‌های خرامه و قیر و کارزین با دو تن از جانبازان حمله هوایی دشمن به دادگستری شهرستان لارستان دیدار کرد و در جریان روند درمانی آنان قرار گرفت.

حجت الاسلام رجایی نسب همچنین استقامت و پایداری جانبازان گرانقدر این حادثه تلخ را ستود و از همسران گرانقدر آنان به لحاظ پرستاری و مراقبت زینب وار از همکاران جانباز تقدیر و تجلیل کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان با تأکید بر لزوم تکریم مستمر خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرانقدر این عزیزان را ولی‌ نعمتان جامعه خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی استان همواره خود را مدیون فداکاری‌های شهدایی می‌داند که برای امنیت و آرامش امروز ما فداکاری کردند.

