معاون سیاسی استاندار قزوین:
انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون تاخیر برگزار میشود
معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان گفت: برگزاری انتخابات طبق برنامه و روزشمار پیش میرود و بدون تاخیر انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور امشب در نشست فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان گفت: فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات، مهمترین اولویت مجموعه دستگاههای اجرایی استان است.
احمدپور با تأکید بر صیانت از رأی مردم افزود: فرمانداران و بخشداران موظفاند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، شرایط حضور فعال و رقابتی مردم در انتخابات را مهیا کنند.
وی مشارکت بالا را نیازمند اعتماد، بیطرفی و اجرای دقیق قانون دانست و تصریح کرد: تلاش همه دستگاهها باید در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور گسترده اقشار مختلف در روز انتخابات باشد.
