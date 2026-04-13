به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور امشب در نشست فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان گفت: فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات، مهم‌ترین اولویت مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان است.

احمدپور با تأکید بر صیانت از رأی مردم افزود: فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، شرایط حضور فعال و رقابتی مردم در انتخابات را مهیا کنند.

وی مشارکت بالا را نیازمند اعتماد، بی‌طرفی و اجرای دقیق قانون دانست و تصریح کرد: تلاش همه دستگاه‌ها باید در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور گسترده اقشار مختلف در روز انتخابات باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان در نشست فرمانداران و بخشداران و اعضای کمیته های ستاد انتخابات گفت: برگزاری انتخابات طبق برنامه و روزشمار پیش می‌رود و بدون تاخیر انجام خواهد شد.

