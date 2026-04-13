به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامرضا بیاتی به تشریح دیگر طرح‌های عملیاتی و ضربتی پلیس شهرستان قم اشاره داشته و در این خصوص افزود: پیش از این نیز طرح ضربتی پلیس شهرستان قم با بکارگیری گشت‌های پلیس و تیم‌های ویژه در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: از جمله دستاوردهای اجرای این طرح‌های عملیاتی و ضربتی از سوی پلیس شهرستان قم، دستگیری سارقان خودرو، موتور سیکلت، کابل برق، گوشی تلفن همراه، کشف خودرو و پلاک سرقتی بود. در این رابطه 12 نفر معتاد مظنون به سرقت نیز بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم اظهار داشت: برخورد با سارقان و اخلال‌گران نظم و امنیت اجتماعی در این شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت. در این راستا طرح‌های ضربتی و عملیاتی پلیس به صورت مستمر برای ایجاد احساس امنیت در میان شهروندان اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/