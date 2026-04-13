مدیرکل امور شهری استانداری قزوین مطرح کرد؛
ناترازی نیرو در شهرداری قزوین / نصف درآمد شهرداری قزوین از فروش زمین است
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین گفت: بدون تردید ما در شهرداری قزوین با ناترازی نیروها مواجه هستیم و چون کار تخصصی برای برخی تعریف نشده، شاهد تراکم افراد در برخی قسمتها هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر جعفرزادگان عصر امروز در نشست خبری با برخی اهالی رسانه استان گفت: یکی از رویکردها مهم ما ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریهاست، چرا که در حال حاضر 80 درصد بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین میشود و فقط 20 درصد درآمد آنها پایدار است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس ساخت مجتمع های اداری و تجاری، سالن پذیرایی، پارکینگ و فروشگاه در شهر محمدیه و پمپ بنزین در محمودآباد نمونه مورد توجه قرار گرفت تا اتکای درآمد شهرداریها به دولت کمتر شود.
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین در جواب سؤالی درباره تعیین تکلیف نیروهای مازاد و ناتراز در شهرداری مرکز اظهارداشت: بدون تردید ما در شهرداری قزوین با ناترازی نیروها مواجه هستیم وچون کار تخصصی برای برخی تعریف نشده، شاهد تراکم افراد در برخی قسمتها هستیم.
جعفرزادگان افزود: از طرفی هم از کمبود شدید نیرو در شهرداری دیگر بویژه شهرداریهای کوچک رنج میبریم که این وضعیت باید سامان یابد.
وی درباره شفافسازی هزینهکرد مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: با حسابرسی دقیق دیوان محاسبات موضوع هزینهکرد ارزش افزوده در شهرداریها شفاف است و مشکلی نداریم و ما هم نظارت و بازرسی میکنیم تا کارها شفاف و بر اساس قانون باشد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین همچنین با اشاره به وابستگی شهرداری قزوین به فروش زمین برای تأمین بودجه و درآمد گفت: حدود 50 درصد بودجه 8 هزار و 200 میلیارد تومانی شهرداری قزوین از محل فروش زمین و بخشی از آن نیز از طریق مالیات ارزش افزوده تأمین میشود که فروش زمین در شهرداری قزوین بسیار مورد توجه است.
جعفرزادگان همچنین درباره موضوع سایت پسماند محمدآباد گفت: توجه به سایت پسماند محمدآباد و تکمیل ظرفیت آن در اولویت است، چرا که در حال حاضر 90 درصد زباله تولیدی در استان وارد سایت محمدآباد میشود.
وی ادامه داد: در همین راستا خط پردازش جدید و تصفیه شیرابه راهاندازی شده و با تزریق منابع مالی درصددیم وضعیت سایت محمدآباد بهبود یافته و بتواند به همه نیازهای استان پاسخ دهد. در ضمن استاندار قزوین برای عدم پذیرش زباله از دیگر استانها دستور اکید داده است.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین راهاندازی دفتر ارتباط مدیریت شهری و دانشگاه را از دیگر برنامههای نهاد متبوعش دانست و گفت: در این راستا تفاهمنامهای با دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) منعقد کردیم تا از ظرفیت علمی دانشگاهها برای بهبود مدیریت شهری استفاده کنیم.