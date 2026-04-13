دلیل تفاوت قیمت مرغ در بازار چیست؟

به گزارش ایلنا از یزد، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به نظام درجه‌بندی کیفی گوشت مرغ در کشتارگاه‌های صنعتی اظهار کرد: پس از انجام فرآیند کشتار، آماده‌سازی و بسته‌بندی، لاشه مرغ بر اساس شاخص‌هایی مانند سلامت ظاهری، کیفیت پوست، میزان آسیب‌دیدگی و نحوه فرآوری در گرید‌های مختلف طبقه‌بندی و عرضه می‌شود.

وی افزود: در این نظام درجه‌بندی، مرغ‌های بسته‌بندی شده در سه گروه +A، A و B قرار می‌گیرند که هر کدام دارای ویژگی‌های مشخصی از نظر ظاهر و کیفیت فرآوری هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: مرغ با گرید +A بالاترین سطح کیفیت ظاهری را دارد و لاشه آن بدون پارگی پوست، کبودی یا آسیب‌دیدگی است. مرغ با گرید A نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده، اما ممکن است دارای نواقص ظاهری جزئی باشد که تأثیری در سلامت و ارزش غذایی آن ندارد.

حاجی‌حسینی خاطرنشان کرد: مرغ با گرید B ممکن است دارای برخی ایرادات ظاهری مانند پارگی پوست یا کبودی قسمتی از لاشه بوده و دارای کیفیت فرآوری پایین تری است، اما از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشته و از سلامت کامل برخوردار است.

وی تأکید کرد: درج گرید کیفی روی بسته‌بندی مرغ با هدف ارتقای کیفیت فرآوری در کشتارگاه‌ها و کمک به انتخاب آگاهانه مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و یکی از دلایل اصلی تفاوت قیمت برخی از مرغ‌های عرضه‌شده در بازار نیز به دلیل همین درجه‌بندی کیفی و سطح کیفیت ظاهری آنهاست.

حاحی حسینی همچنین از خریداران و مصرف کنندگان مرغ خواست در هنگام خرید به این موضوع توجه کرده و قیمت مرغ را با گرید‌های درج شده روی بسته بندی مطابقت کنند تا اجحافی در حق آنان صورت نپذیرد.

