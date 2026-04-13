در جلسه کارگروه اشتغال استان مرکزی مطرح شد:
ضرورت تسریع و بهبود جذب تسهیلات اشتغال توسط بانکها و دستگاههای اجرایی / ثبت بیش از 11 هزار فرصت شغلی استان مرکزی در سامانه رصد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بر ضرورت تسریع و بهبود جذب تسهیلات اشتغال توسط بانکها و دستگاههای اجرایی مسئول تأکید کرده و در این خصوص گفت: این تسهیلات باید متناسب با نیاز واقعی متقاضیان و در چارچوب زمانبندی تعیینشده جذب و پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی در کارگروه اشتغال استان مرکزی، افزود: هرگونه تعلل یا ضعف در معرفی بهموقع متقاضیان و انجام مراحل بانکی، باید اصلاح و پیگیری شود. اشتغال از نیازها و مطالبات جدی جامعه است که باید همه تلاشها در راستای افزایش آن در جامعه بکار گرفته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه به مصوبات اشاره کرده و گفت: در جلسه کارگروه اشتغال استان، عملکرد تسهیلات اجزای 17 و 27 بند تبصره 15 قانون بودجه بررسی شد. بر اساس آن، عملکرد دستگاههای اجرایی، بانکها و فرمانداران شهرستانها نیز ارزیابی شده است.
مختار احمدی به دستاوردهای ارزیابیها اشاره کرده و در این خصوص افزود: در این ارزیابیها، دستگاههای اجرایی، بانکها و شهرستانهایی که عملکرد ضعیفی داشتند، از سوی رئیس جلسه تذکر دریافت کردند و در مقابل، از بخشهایی که دارای عملکرد خوبی بودهاند، قدردانیهای لازم به عمل آمد.
وی به تمدید مهلت جذب تسهیلات اجزای 17 و 27 تا پایان اردیبهشت ماه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مقرر شد جلسات کارگروه اشتغال در هفته آینده نیز تداوم داشته باشد تا با پیگیریهای مستمر و مداوم، شاهد جذب حداکثری تسهیلات اجزای 17 و 27 در سطح استان مرکزی باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تحقق اشتغال بیش از میزان تعهد اشاره کرده و اظهار داشت: تاکنون بیش از 11 هزار فرصت شغلی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه ملی رصد ثبت شده که این رقم، فراتر از تعهد و برنامه پیشبینی شده استان در سال 1404 بوده است.
احمدی به موضوع برنامهریزی اشتغال در سال جاری اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تدوین برنامه کمی اشتغال سال 1405 بر اساس نامه مشترک وزارت کشور و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استانداران، در کارگروه اشتغال استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
وی بیان داشت: هرچند پیش از این، دستورالعمل مربوطه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده بود و تعدادی از دستگاههای اجرایی برنامههای خود را در حوزه اشتغال همراه با هماهنگی شهرستانهای تابعه استان ارائه داده بودند، اما برخی دستگاههای اجرایی همچنان برنامه خود را در حوزه اشتغال ارائه نکردهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: مقرر شد دستگاههای اجرایی باقیمانده هر چه سریعتر، برنامه اشتغال خود را ارائه دهند تا پس از تصویب در کارگروه اشتغال استان و متعاقباً برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه نهایی اشتغال استان برای سال 1405 ارسال شود.
احمدی به موضوع مشاغل خانگی و میزان عملکرد آن در استان مرکزی اشاره کرده و در این راستا ابراز داشت: بررسی عملکرد مشاغل خانگی در سطح دستگاههای اجرایی، بانکها و شهرستانها، از دیگر دستور کارهای کارگروه اشتغال این استان بود که به طور جدی و کامل مورد واکاوی قرار گرفت.