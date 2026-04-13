در این جلسه مدیرکل فرودگاه‌های استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل امور شهری و سایر مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حضور داشتند.

در جریان این بازدید، معاون عمرانی استانداری مستقیماً از باند اصلی فرودگاه و سایر بخش‌های آسیب‌دیده دیدن کرد و پس از آن در جلسه‌ای که تشکیل شد، مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان گزارشی از وضعیت آسیب‌ها، نحوه بازسازی، مدت بازسازی و برآورد هزینه خسارت ارائه نمود.

همچنین مدیران و اعضای حاضر در جلسه به بررسی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی برای ارزیابی فنی خسارات، تعیین بودجه فوری و هماهنگی بین‌بخشی جهت تسریع در فرآیند بازسازی پرداختند.

در پایان، معاون عمرانی استانداری تصمیم‌گیری‌های لازم را برای بازگشت سریع به روال عادی پروازها و رفع مشکلات زیرساختی اتخاذ و ابلاغ کرد.