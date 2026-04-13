برگزاری نشست راهاندازی سریع فرودگاه بینالمللی اهواز
در جلسهای با حضور مسئولان مختلف استان، تلاشها برای آغاز به کار سریع فروگاه بینالمللی اهواز آغاز شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمهران علمالهدایی معاون عمرانی استانداری پیش از ظهر امروز دوشنبه پس از بازدید میدانی از فرودگاه بینالمللی اهواز و بررسی محلهای آسیبدیده در جلسهی ارزیابی خسارتها و نحوه بازسازی فرودگاه حضور یافت.
در این جلسه مدیرکل فرودگاههای استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل امور شهری و سایر مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط حضور داشتند.
در جریان این بازدید، معاون عمرانی استانداری مستقیماً از باند اصلی فرودگاه و سایر بخشهای آسیبدیده دیدن کرد و پس از آن در جلسهای که تشکیل شد، مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان گزارشی از وضعیت آسیبها، نحوه بازسازی، مدت بازسازی و برآورد هزینه خسارت ارائه نمود.
همچنین مدیران و اعضای حاضر در جلسه به بررسی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی برای ارزیابی فنی خسارات، تعیین بودجه فوری و هماهنگی بینبخشی جهت تسریع در فرآیند بازسازی پرداختند.
در پایان، معاون عمرانی استانداری تصمیمگیریهای لازم را برای بازگشت سریع به روال عادی پروازها و رفع مشکلات زیرساختی اتخاذ و ابلاغ کرد.