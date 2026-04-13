۱۰۵ میلیارد جریمه محکومیت اجرا نکردن تعهدات ارزی در البرز
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت ۱۰۵ میلیارد ریالی یک شرکت بازرگانی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به محکومیت ۱۰۵ میلیارد ریالی یک شرکت بازرگانی در استان، اظهار کرد: شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی به پرونده یک شرکت متخلف برای ایفا نکردن یک میلیارد و ۵۹ میلیون و ۹۹۶ هزار یوآن تعهد ارزی رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به پایان مهلت سررسید تعهد واردات و ارائه نشدن اسناد و مستندات گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و مدیرعامل متخلف را علاوه بر بازگرداندن ارز به بانک شاکی و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه به پرداخت ۸۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
صالحی گفت: شعبه همچنین به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مبلغ ۳۳ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال ، مدیر عامل متخلف را علاوه بر محرومیت از تاسیس شرکت به مدت یک سال به پرداخت ۸ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و شرکت متخلف را علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال به پرداخت ۸ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده در مجموع متخلفان را به پرداخت ۱۰۵ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
صالحی گفت: با شکایت بانک پاسارگاد به دلیل عمل نکردن به تعهدات ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.