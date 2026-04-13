ثبت 281 هزار تراکنش خرید در مرحله چهارم کالابرگ استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به مبلغ اختصاص یافته در مرحله چهارم اشاره داشته و در این رابطه افزود: مبلغ اختصاص یافته به مرحله چهارم در استان مرکزی 5930 میلیارد و 758 میلیون و 187 هزار و 549 ریال است. همچنین تعداد تراکنش خانوارهای این استان به 212 هزار و 268 مورد رسیده است.

وی به زمان‌بندی خرید اشاره کرده و ادامه داد: خرید کالابرگ از 20 فروردین ماه سال جاری برای خانوارهایی که در پایان کدملی سرپرست آنان اعداد 3، 4، 5 و 6 قرار دارد، فعال شده است. این طرح از فردا سه‌شنبه 25 فروردین ماه برای پایان کدملی سرپرستان خانوار با شماره‌های 7، 8 و 9 آغاز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به اقلامی که با کالابرگ یک میلیون تومانی می‌توان خریداری کرد اشاره کرده و اظهار داشت: گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی (میوه و تره‌بار) اقلام قابل خرید با این اعتبار است.

احمدی تصریح کرد: اعتبار باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه معتبر است و شهروندان می‌توانند از بیش از 550 هزار فروشگاه خُرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور خرید خود را انجام دهند. همچنین در راستای اجرای طرح کالابرگ 8530 پایانه فروشگاهی نیز در سطح استان مرکزی فعال شده است.

