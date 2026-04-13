بمباران اصفهان، انحراف ستون زیر گنبدخانه مسجد جامع عباسی را تشدید کرد

به گزارش ایلنا از اصفهان، به گفته کارشناسان سازه، ‌ستون‌های شبستان مسجد جامع عباسی اصفهان پیشتر بر اثر فرونشست نامتقارن، هفت سانتی متر به سمت جنوب و پنج سانتی متر به سمت شرق کج شده اند، شرایطی که می‌تواند وضعیت گنبد را متزلزل کند و حالا خبرها حاکی از انحراف یکی از ستون‌های زیر گنبد عظیم این بنای دوره صفوی است.

امیر کرم‌زاده درباره آخرین ارزیابی‌ها از مسجد جامع عباسی افزود: یکی از ستون‌های زیر گنبد این مسجد حدود ۱.۵ تا ۲ سانتی‌متر انحراف پیدا کرده است. البته علت این انحراف صرفاً موج انفجار نیست و فرونشست زمین نیز پیشتر نقش داشته است.

وی با اشاره به تأثیر موج انفجار بر مجموعه جهانی میدان نقش جهان افزود: در مسجد جامع عباسی و عمارت عالی‌قاپو، وضعیت به‌ویژه در بخش تزیینات نگران کننده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار داشت: علاوه بر یکی از ستون‌های مسجد جامع عباسی، ۲ ستون در عمارت عالی‌قاپو دچار آسیب و ترک‌خوردگی هستند. این ستون‌ها پیش از این تحت‌تأثیر فرونشست نیز دچار ضعف شده بودند اما موج انفجار موجب پیشروی ترک‌ها شده است.

کرم زاده همچنین به وضعیت مجموعه تاریخی و ثبت جهانی چهلستون اشاره کرد و گفت: در این مجموعه نیز یکی از ستون‌های میانی دچار انحراف شده است. این انحراف در بازدیدهای اخیر با چشم قابل مشاهده بود اما نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد.

کرم‌زاده تصریح کرد: آسیب‌های بناهای تاریخی با توجه به ماهیت مصالح سنتی آن‌ها به طور معمول بلافاصله آشکار نمی‌شوند و با گذشت زمان نمایان می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تأکید کرد: برای تثبیت و مرمت بناها نیازمند تجهیزات پیشرفته هستیم؛ از جمله دستگاه‌های لرزه‌نگاری و تجهیزات تخصصی برای تثبیت کاشی‌ها، شست و شوی علمی سطوح و ارزیابی‌های دقیق سازه‌ای. این دستگاه‌ها علاوه بر موضوع انفجار، در بررسی و پایش فرونشست نیز کاربرد خواهند داشت.

به گفته کرم‌زاده، اقدامات مطالعاتی و پژوهشی اولیه آغاز شده و برنامه‌ریزی برای مرمت اضطراری و تثبیت بناها در دستور کار است تا از پیشروی آسیب‌ها جلوگیری شود.

