۹۶ واحد مسکونی در روستاهای البرز افتتاح شد

به گزارش ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن در حاشیه افتتاح ۹۶ واحد مسکن روستایی در استان البرز، اظهار کرد: این حرکت نمادی از تلاش‌های گسترده برای بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن است.

وی افزود: این واحدها با ارائه تسهیلات کم‌بهره ۲۰ ساله و همچنین اعطای بلاعوض به خانواده‌های نیازمند ساخته شده‌اند و هدف اصلی، کاهش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه و تسهیل دسترسی به سرپناه ایمن و استاندارد است.

وی اضافه کرد: این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای مسئول برای رفع مشکل مسکن در مناطق روستایی است و با بهره‌برداری همزمان از این ۹۶ واحد، امیدواریم گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد آرامش برای خانواده‌های محروم برداشته باشیم.

انتهای پیام/