خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹۶ واحد مسکونی در روستاهای البرز افتتاح شد

کد خبر : 1772974
لینک کوتاه کپی شد.

هم زمان با دهه حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) مراسم افتتاحیه ۹۶ واحد مسکونی در روستاهای استان البرز به صورت وبیناری برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن در حاشیه افتتاح ۹۶ واحد مسکن روستایی در استان البرز، اظهار کرد: این حرکت نمادی از تلاش‌های گسترده برای بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن است.

وی افزود: این واحدها با ارائه تسهیلات کم‌بهره ۲۰ ساله و همچنین اعطای بلاعوض به خانواده‌های نیازمند ساخته شده‌اند و هدف اصلی، کاهش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه و تسهیل دسترسی به سرپناه ایمن و استاندارد است.

وی اضافه کرد: این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای مسئول برای رفع مشکل مسکن در مناطق روستایی است و با بهره‌برداری همزمان از این ۹۶ واحد، امیدواریم گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد آرامش برای خانواده‌های محروم برداشته باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار