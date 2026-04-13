به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم متخذه در نشست مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ شورای آموزش و پرورش استان که در استانداری مازندران برگزار شد، مقرر گردید با وجود تداوم شرایط اضطرار جنگی، بخشی از مراکز پیش‌دبستانی فعالیت حضوری خود را از سر بگیرند.

مطابق این ابلاغیه، صرفاً «کودکستان‌های مستقل» اجازه پذیرش حضوری نوآموزان را از تاریخ ۲۴ فروردین ماه دارا هستند. این در حالی است که تمامی کودکستان‌های ضمیمه دولتی و غیردولتی همچنان از فعالیت حضوری منع شده و موظف به پیگیری فرآیند آموزش در بستر فضای مجازی می‌باشند.

لازم به ذکر است که این مصوبه با توجه به نوسانات شرایط اضطرار، تا اطلاع ثانوی معتبر بوده و کارشناسان تعلیم و تربیت در سطح مناطق استان، نظارت میدانی مستمری بر حسن اجرای این تفکیک فعالیتی خواهند داشت. در صورت تشدید وضعیت اضطراری، احتمال بازگشت به تعطیلی کامل برای تمامی واحدها وجود دارد.

