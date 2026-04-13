مدیرکل سرمایهداری استانداری البرز:
چرخه اقتصاد البرز در جنگ با پایداری کارکنان بانکها پویا ماند
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز گفت: در روزهایی که کشور تحت تأثیر اخبار ناامنی و التهاب قرار داشت، کارکنان بانکها با تلاش بیوقفه اجازه ندادند روند خدمات مالی حتی یک روز متوقف شود و همین پایداری، امنیت اقتصادی مردم را تضمین کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، میرابراهیم صدیق در نشست بررسی خدمات بانکی البرز با اشاره به نقش کارکنان شبکه بانکی در روزهای اخیر اظهار کرد: با وجود فضای نگرانی و انتشار اخبار انفجار و ناامنی، زندگی مردم و امور اقتصادی کشور بدون اختلال ادامه یافت و شهروندان مانند همیشه خرید کردند، مبادلات مالی داشتند، حقوق دریافت کردند و پرداختهای روزمره خود را انجام دادند.
وی افزود: پایداری این فرایندها نتیجه تلاش مؤثر نیروهای بانکی است؛ افرادی که چه در شعب و چه در واحدهای ستادی، حضوری یا دورکاری، با تعهد کامل مانع از گسسته شدن زنجیره مهم مبادلات مالی کشور شدند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز خاطرنشان کرد: این نخستینبار نیست که کارکنان بانکها در شرایط دشوار کشور نقشآفرینی میکنند؛ در دوران همهگیری کرونا، جنگ تحمیلی دوازدهروزه و سایر مقاطع حساس، زمانی که بسیاری از فعالیتها متوقف یا محدود شده بود، سنگر خدمترسانی بانکها هیچگاه تعطیل نشد.
صدیق با بیان اینکه قهرمانان همیشه در صحنههای پر زرقوبرق دیده نمیشوند، گفت: بسیاری از این افراد در سکوت و بینامونشان، پشت باجهها و مقابل نمایشگرها، وظایف حیاتی خود را انجام میدهند و تنها زمانی اهمیت تلاش آنان آشکار میشود که کوچکترین توقفی در خدمات بانکی رخ دهد.
وی در پایان از زحمات این کارکنان قدردانی کرد و افزود: شایسته است از مجاهدتهای ایثارگونه کارکنان بانکها که اجازه ندادند حتی یک روز امور پولی و بانکی مردم دچار اختلال شود، با احترام یاد کنیم و خدمت بیادعای آنان را فراموش نکنیم.