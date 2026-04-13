خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده آمریکایی ـ صهیونی در چگنی

سپاه لرستان از عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در چگنی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سپاه لرستان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده را در شهرستان دوره چگنی اجرا می‌کند. 

بنا بر اعلام این نهاد، این عملیات از ساعت ۱۱ صبح امروز، دوشنبه ۲۴ فروردین، توسط تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی‌سازی در محدوده ورودی این شهرستان آغاز شده‌است. 

در اطلاعیه سپاه لرستان، هدف از اجرای این عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن و رفع خطر عنوان شده‌است. 

به ساکنان محلی هشدار داده شده که به‌دلیل قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صداهای مهیب در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود دارد. 

سپاه لرستان تأکید کرده که این عملیات کاملاً تحت‌کنترل نیروهای امنیتی است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
