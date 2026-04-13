افتتاح 2 طرح عمرانی و آموزشی با حضور استاندار همدان در اسدآباد

به گزارش ایلنا از همدان، در جریان سفر یکروزه حمید ملانوری شمسی استاندار همدان به اسدآباد، طرح ۲۴ واحدی مسکن شهرک سید احمد مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن و با هدف تامین نیاز شهروندان اسدآبادی به مسکن مورد احداث قرار گرفته است.

واحدهای احداث شده در این طرح هرکدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع هستند که پس از تکمیل ساخت و ساز در مرحله تحویل به متقاضیان قرار گرفته است.

در ادامه سفر استاندار همدان به اسدآباد همچنین یک طرح آموزشی شامل مدرسه سه کلاسه روستای چشمه قنداب مورد بهره برداری قرار گرفت.

این واحد آموزشی به مساحت ۸۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۰۰ متر مربع با صرف ۵۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

برای اجرا و ساخت این طرح آموزشی خیرنیک اندیش هما بداقی و همسر وی از ایرانیان مقیم انگلستان به میزان ۱۵ میلیارد ریال مشارکت داشته اند.

به همراه همسرشان آقای حاتمی‌کیا از ایرانیان مقیم انگلستان حدود ۱.۵ میلیارد تومان مشارکت داشته‌اند.

استاندار همدان امروز با استقبال نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی،فرماندار و جمعی از مسوولان محلی وارد اسدآباد شد.

