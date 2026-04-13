به گزارش ایلنا، این طرح مهم که با نظارت مستقیم آقای مهدی‌زاده در روستای حاجی‌آباد در حال اجراست، نشان‌دهنده تعهد مسئولین به استفاده از ارقام برتر و اصلاح‌شده است.

️ در این طرح آزمایشی، پنج رقم برنج مختلف با کیفیت بالا انتخاب شده‌اند تا عملکرد و ویژگی‌های هر یک در شرایط اقلیمی منطقه به دقت سنجیده شود. هر رقم در مساحتی معادل ۲۰۰ متر مربع کشت شده و مجموع سطح زیر کشت به ۱۰۰۰ متر مربع می‌رسد که امکان مقایسه دقیق علمی را فراهم می‌کند.

️عملیات آماده‌سازی زمین، شامل شخم‌زنی، دیسک و تسطیح (کارهای سنگین و سبک) با دقت کامل انجام شده است. همچنین مراحل حیاتی بذرآرایی، بذرپاشی در سینی‌ها و آماده‌سازی بذر برای انتقال به خزانه با موفقیت به پایان رسیده است.

️برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که سینی‌های آماده‌شده در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه امسال به خزانه منتقل شد تا فرآیند رشد گیاهچه‌ها آغاز گردد. این زمان‌بندی دقیق، شانس موفقیت کشت را در فصل زراعی جاری به حداکثر می‌رساند.

مکان اجرا: مرکز جهاد کشاورزی اسفیورد شوراب، روستای حاجی‌آباد ساری

مجری طرح: آقای مهدی‌زاده

تعداد ارقام: ۵ رقم برنج

️سطح کشت هر رقم: ۲۰۰ متر مربع

تاریخ انتقال به سینی نشا به خزانه: ۱۸ فروردین‌ماه

️این طرح امیدوار است با شناسایی بهترین ارقام، منجر به افزایش تولید و بهبود کیفیت برنج در منطقه شود.

