۵۴۰ طرح نیمه تمام در استان اردبیل تکمیل می شود
به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی بیان کرد: ۵۴۰ طرح نیمهتمام و در حال احداث حوزههای مختلف کشاورزی، گردشگری، خدمات، صنعت و معدن در استان وجود دارد که تکمیل این واحدها مهمترین اولویت کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری در سال جاری خواهد بود.
خلیلی بر ضرورت توجه به مباحث دانش بنیان در اجرا و تکمیل طرحهای تولیدی تاکید کرد و افزود: بر اساس تاکیدات استاندار همه طرحهای پیشران اقتصادی استان باید پیوست دانش بنیان و پدافند غیرعامل داشته باشند.
وی در تشریح برنامههای حوزه اشتغال سال جاری اظهار کرد: معیشت، رفاه اجتماعی، ساماندهی تعاونیها و حفظ و رصد اشتغال از وظایف مهم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه اقتصاد مقاومتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان فروردین ماه خبر داد و گفت: افزایش بهرهوری ،تامین امنیت غذایی ، افزایش توان تولید و تقویت بخش صنعت از محورهای مهم این برنامه خواهد بود.