مدیرعامل آبفا شیراز خبرداد؛
سلامت آب شرب با انجام هزاران آزمون کیفی در جنگ تضمین شد
مدیرعامل شرکت آبفا شیراز اعلام کرد: نظارت بر کیفیت آب شهر شیراز و روستاهای تحت پوشش در روزهای جنگ رمضان (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) با شدت و دقت بیشتری دنبال شده است.
به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی با اشاره به اجرای اقدامات ویژه پایشی افزود: در این مدت نمونهبرداری از منابع، مخازن و شبکه توزیع آب بهصورت مستمر و شبانهروزی انجام شد و مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ آزمون کیفی، ۱۲۰۰ آزمون باکتریولوژی و بیش از ۶۰۰۰ آزمون کلرسنجی برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام گرفته است.
بهروزی تأکید کرد:سلامت مردم خط قرمز ماست. همکاران ما در این روزهای دشوار، با تلاش شبانهروزی نگذاشتند کیفیت آب حتی لحظهای افت کند و تأمین آب سالم و ایمن برای مردم شیراز با حساسیت کامل پیگیری شد.