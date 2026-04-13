سلامت آب شرب با انجام هزاران آزمون کیفی در جنگ تضمین شد

به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی با اشاره به اجرای اقدامات ویژه پایشی افزود: در این مدت نمونه‌برداری از منابع، مخازن و شبکه توزیع آب به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام شد و مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ آزمون کیفی، ۱۲۰۰ آزمون باکتریولوژی و بیش از ۶۰۰۰ آزمون کلرسنجی برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام گرفته است.

بهروزی تأکید کرد:سلامت مردم خط قرمز ماست. همکاران ما در این روزهای دشوار، با تلاش شبانه‌روزی نگذاشتند کیفیت آب حتی لحظه‌ای افت کند و تأمین آب سالم و ایمن برای مردم شیراز با حساسیت کامل پیگیری شد.

انتهای پیام/