جهش ۸۴ درصدی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری از رشد ۸۴ درصدی توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان خبر داد و گفت: این اعتبارات موتور محرک پیشرفت، توسعه، سازندگی و رفاه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عزیزالله گنجی در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: از مجموع اعتبارات ۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال به شهرداری‌ها که رشد ۸۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۳ را داشته است.

وی ادامه داد: ۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به دهیاری‌ها پرداخت شد که نسبت به سال گذشته رشد ۸۴ درصدی دارد، همچنین ۱۴۰ میلیارد ریال به روستاهای بدون دهیاری واریز شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۹ درصدی دارد.

گنجی ادامه داد:۹۵۰ میلیارد ریال به حساب امور عشایر واریز شد که رشد ۸۴ درصدی را نسبت به سال گذشته همراه دارد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به نظام سلامت و درمان اختصاص یافت.

گنجی خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بازنشستگان، ۵۲۰ میلیارد ریال به ورزش و جوانان (رشد ۷۷ درصدی) و ۹۰ میلیارد ریال به پارک علم و فناوری (رشد ۲.۱۵ برابری) اختصاص یافت.

 

