توزیع بیش از 3 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از توزیع بیش از 3 میلیون لیتر گازوئیل در بخشهای مختلف کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این مطلب گفت: طی 20 روز نخست سال جدید بیش از 2 هزار و 200 دستگاه ماشینآلات کشاورزی شامل تراکتور، تیلر و تجهیزات وابسته، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کردهاند.
به گفته وی، این میزان سوخت در حوزههای زراعت، باغبانی، دامداریها، مرغداریها، صنایع تبدیلی، گلخانهها، شیلات و سایر فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین افزود: با وجود شرایط سخت ناشی از جنگ، تلاش کارشناسان مراکز ششگانه و مجموعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی موجب شد بهرهبرداران بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به سوخت مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.