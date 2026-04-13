معاون محیط زیست شهرداری گرگان:
جمعآوری ۷۰ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: ۷۰ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان جمعآوری شد واین طرح با همکاری دادگستری، بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی (پلیس مبارزه با مواد مخدر) و شهرداری گرگان به عنوان دستگاه همکار طبق برنامه اعلامی از سوی دادستانی اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از گلستان، موسیالرضا صفری گفت: در اجرای مرحله اول از طرح جمعآوری و غربالگری معتادین متجاهر تعداد ۷۰ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان جمعآوری که پس از غربالگری تعداد ۴۱ نفر از آقایان به کمپ ماده ۱۶ توسکستان و ۳ نفر از بانوان به کمپ ماده ۱۶ گنبدکاووس انتقال داده شدند.
وی گفت: در ضمن ۲۶ نفر از افراد جمعآوری شده تجاهر آنها محرز نشد و به تشخیص پزشک معتمد آزاد شدند.
وی تصریح کرد: لازم به توضیح است طی اجرای ۱۹ مرحله از اجرای طرح در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۷۵۱ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان جمعآوری شد که از این تعداد ۶۳۴ نفر به کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ منتقل شدند.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای طرح کاهش حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و ارائه خدمات حمایتی مستمر و فراهمسازی مسیر خروج پایدار از چرخه اعتیاد و کارتن خوابی در سطح معابر شهری است.