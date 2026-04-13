استاندار قزوین خبر داد؛
تداوم اجرای پروژههای مهم استان در شرایط جنگی
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری در نشست با جمعی از احزاب و فعالان سیاسی استان گفت: علیرغم رفتارهای متناقض و تهدیدآمیز قدرتهای بینالمللی ایران با تکیه بر تمدن عمیق و وحدت مردم استوار و مقتدر باقی ماند.
وی تأکید کرد: طی جنگ رمضان مدیران استان در تمام تجمعات و فضای عمومی استان حضور فعال داشتهاند؛ مدیریت در چنین دورهای بسیار دشوار است، اما مدیران استان علاوه بر فعالیت شبانهروزی در خدمترسانی در کنار مردم و همچنین نیروهای مسلح در سختترین شرایط پای ایران ایستادند.
استاندار قزوین تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم بر برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری و ایجاد فضای رقابتی برای همه داوطلبان است. همه ما وظیفه امنیت انتخابات و صیانت از آرا را برعهده داریم، همچنین به منظور افزایش مشارکت،از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
نوذری اضافه کرد: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی پروژههای مهم در حوزه آب، بهداشت، گردشگری و صنعت بدون توقف ادامه یافت و روند توسعه استان حفظ شد.
وی با تأکید بر اینکه امروز کشور بیش از هر زمان به وحدت نیاز دارد، ادامه داد: امنیت و توسعه در گرو حضور مردم و پرهیز از دوقطبیهای سیاسی است و همه جریانها باید برای پیشرفت استان همدل باشند.