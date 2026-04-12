سرپرست مرکز بهداشت کیش خبر داد:

رصد نقاط مستعد تکثیر پشه آئدس در جزیره کیش / مهار کامل این پشه مهاجم نیازمند مشارکت فعالانه شهروندان است

سرپرست مرکز بهداشت جزیره کیش گفت: رصد نقاط مستعد تکثیر پشه آئدس در این جزیره در بازه زمانی هفته‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است. مهار کامل این پشه مهاجم نیازمند همراهی و مشارکت فعالانه شهروندان جزیره کیش است. بدون این همکاری، تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضانیا در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با پشه آئدس در جزیره کیش، افزود: حذف آب‌های راکد در محیط‌های مسکونی و اماکن خصوصی، از کلیدی‌ترین اقدامات پیشگیرانه در کنترل پشه آئدس است. تیم‌های بهداشت محیط کیش برای رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی، در آماده‌باش کامل هستند.

وی ادامه داد: اهالی جزیره کیش در حذف کانون‌های تکثیر پشه آئدس در این جزیره همکاری جدی داشته باشند. در صورت تماس و اعلام گزارش از سوی شهروندان با شماره 190، کارشناسان بهداشت جزیره کیش در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بررسی و رفع کانون‌های آلودگی و تکثیر پشه آئدس به محل مورد نظر اعزام می‌شوند.

سرپرست مرکز بهداشت جزیره کیش اظهار داشت: در این جلسه که با محوریت بررسی آخرین وضعیت کانون‌های احتمالی و تشدید راهکارهای مقابله‌ای با پشه آئدس برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بر لزوم تقویت تیم‌های میدانی، تداوم پایش‌های مستمر و گسترش عملیات بهسازی محیط در سطح جزیره تأکید کردند.

رضانیا به مواردی که به عنوان محورهای اصلی مبارزه با پشه آئدس در نظر گفته شده اشاره داشته و تصریح کرد: در این جلسه تخصصی، تداوم اطلاع‌رسانی عمومی، اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی و تقویت نظارت‌های بهداشتی در مبادی ورودی جزیره به عنوان محورهای اصلی برنامه‌های آینده، مورد تأکید قرار گرفته است.

اخبار مرتبط
