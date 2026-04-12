رصد نقاط مستعد تکثیر پشه آئدس در جزیره کیش / مهار کامل این پشه مهاجم نیازمند مشارکت فعالانه شهروندان است

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضانیا در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با پشه آئدس در جزیره کیش، افزود: حذف آب‌های راکد در محیط‌های مسکونی و اماکن خصوصی، از کلیدی‌ترین اقدامات پیشگیرانه در کنترل پشه آئدس است. تیم‌های بهداشت محیط کیش برای رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی، در آماده‌باش کامل هستند.

وی ادامه داد: اهالی جزیره کیش در حذف کانون‌های تکثیر پشه آئدس در این جزیره همکاری جدی داشته باشند. در صورت تماس و اعلام گزارش از سوی شهروندان با شماره 190، کارشناسان بهداشت جزیره کیش در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بررسی و رفع کانون‌های آلودگی و تکثیر پشه آئدس به محل مورد نظر اعزام می‌شوند.

سرپرست مرکز بهداشت جزیره کیش اظهار داشت: در این جلسه که با محوریت بررسی آخرین وضعیت کانون‌های احتمالی و تشدید راهکارهای مقابله‌ای با پشه آئدس برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بر لزوم تقویت تیم‌های میدانی، تداوم پایش‌های مستمر و گسترش عملیات بهسازی محیط در سطح جزیره تأکید کردند.

رضانیا به مواردی که به عنوان محورهای اصلی مبارزه با پشه آئدس در نظر گفته شده اشاره داشته و تصریح کرد: در این جلسه تخصصی، تداوم اطلاع‌رسانی عمومی، اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی و تقویت نظارت‌های بهداشتی در مبادی ورودی جزیره به عنوان محورهای اصلی برنامه‌های آینده، مورد تأکید قرار گرفته است.

انتهای پیام/