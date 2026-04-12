انسداد محور بیرجند - سربیشه به دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان خراسان جنوبی، افزود: با آغاز عملیات عمرانی از امروز کشنبه 23 فروردین ماه، مسیر اصلی محور مواصلاتی بیرجند - سربیشه مسدود شده و تردد خودروها از مسیر کنارگذر پیش‌بینی شده در محل پروژه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این عملیات به منظور رفع و اصلاح یکی از نقاط حادثه‌خیز محور اجرا می‌شود. در این راستا رانندگان ضمن توجه به علائم ایمنی و کارگاهی نصب شده در طول مسیر، با احتیاط و سرعت مطمئنه در محدوده طرح تردد کنند و همکاری لازم را با عوامل پلیس راه، راهداری و پیمانکار داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی شهروندان اشاره کرده و اظهار داشت: بر این اساس از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه اخلال یا مشکل در مسیر را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های 110 پلیس و 141 اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گزارش کنند.

