رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:
انسداد محور بیرجند - سربیشه به دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به انسداد یکی از محورهای مواصلاتی این استان به علت اجرای عملیات عمرانی اشاره کرده و گفت: محور اصلی جاده بیرجند - سربیشه از امروز یکشنبه 23 فروردین ماه به دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر در کیلومتر 8 این محور تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان خراسان جنوبی، افزود: با آغاز عملیات عمرانی از امروز کشنبه 23 فروردین ماه، مسیر اصلی محور مواصلاتی بیرجند - سربیشه مسدود شده و تردد خودروها از مسیر کنارگذر پیشبینی شده در محل پروژه انجام میشود.
وی ادامه داد: این عملیات به منظور رفع و اصلاح یکی از نقاط حادثهخیز محور اجرا میشود. در این راستا رانندگان ضمن توجه به علائم ایمنی و کارگاهی نصب شده در طول مسیر، با احتیاط و سرعت مطمئنه در محدوده طرح تردد کنند و همکاری لازم را با عوامل پلیس راه، راهداری و پیمانکار داشته باشند.
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به مسیرهای ارتباطی و اطلاعرسانی شهروندان اشاره کرده و اظهار داشت: بر این اساس از شهروندان تقاضا میشود هرگونه اخلال یا مشکل در مسیر را در سریعترین زمان ممکن از طریق شمارههای 110 پلیس و 141 ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان گزارش کنند.