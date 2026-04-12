هلاکت سارق منزل در عملیات ضربتی پلیس قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در این باره گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور یک سارق منزل در محل، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ماموران گشت پلیس در شهرستان قزوین قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران گشت کلانتری مشخص شد، فرد سارق پس از شناسایی منزلی خالی از سکنه قصد ورود به منزل و سرقت دارد.

فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت: متهم با مشاهده ماموران و برای فرار از صحنه جرم با یک قبضه سلاح سرد به سمت ماموران حمله ور شده که با رعایت قانون بکار گیری سلاح متهم مورد هدف قرار گرفته و زمین گیر شد.

وی از کشف یک قبضه سلاح سرد، یک دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، ابزارآلات سرقت منزل از جمله دیلم، پیچ گوشتی و مقدار 50 گرم ماده مخدر شیشه از متهم خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس برای حفظ امنیت جان و مال شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

