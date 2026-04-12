هلاکت سارق منزل در عملیات ضربتی پلیس قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از هلاکت سارق منزل در عملیات ضربتی گشت پلیس در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در این باره گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور یک سارق منزل در محل، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ماموران گشت پلیس در شهرستان قزوین قرار گرفت.
وی افزود: با حضور ماموران گشت کلانتری مشخص شد، فرد سارق پس از شناسایی منزلی خالی از سکنه قصد ورود به منزل و سرقت دارد.
فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت: متهم با مشاهده ماموران و برای فرار از صحنه جرم با یک قبضه سلاح سرد به سمت ماموران حمله ور شده که با رعایت قانون بکار گیری سلاح متهم مورد هدف قرار گرفته و زمین گیر شد.
وی از کشف یک قبضه سلاح سرد، یک دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، ابزارآلات سرقت منزل از جمله دیلم، پیچ گوشتی و مقدار 50 گرم ماده مخدر شیشه از متهم خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس برای حفظ امنیت جان و مال شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.